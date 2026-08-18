El Bierzo (León) recoge firmas reclamando medidas urgentes tras la tragedia de Manzanedo

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Ponferrada (León), 18 agos (EFE).- La tragedia de Manzanedo de Valdueza (León), donde dos mujeres perdieron la vida y dos menores resultaron heridos, ha reavivado la preocupación de los vecinos de la zona de la Somoza, en el oeste de la comarca leonesa del Bierzo, que han recabado 2.000 firmas para pedir medidas urgentes por las consecuencias que persisten en las zonas afectadas por los incendios del año pasado.

La petición, impulsada a través de la plataforma Change.org, reclama limpieza y gestión de los montes durante todo el año, mantenimiento de caminos, pistas forestales y cortafuegos, refuerzo de los medios de prevención y extinción, y actuaciones urgentes en las zonas quemadas para reducir los riesgos de erosión, desprendimientos y arrastres.

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Los impulsores de la iniciativa consideran que la tragedia de Manzanedo debe servir como punto de inflexión y reclaman que la recuperación de una zona afectada por un incendio no se dé por finalizada una vez retirados los medios de extinción.

"Lo que ha sucedido debe marcar un punto de inflexión. No podemos esperar a que pase otra desgracia aún mayor para tomar medidas. Tiene que ser ahora", sostienen.

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También solicitan medidas específicas de protección para los pueblos situados en zonas de riesgo, ayudas "ágiles y suficientes" para familias, agricultores, ganaderos, autónomos, empresas y municipios afectados, recuperación ambiental de las áreas dañadas y un seguimiento de su evolución.

A ello suman la necesidad de una mayor coordinación entre las administraciones responsables de la gestión del territorio y de las emergencias.

El episodio de Manzanedo, provocado por el arrastre de más de 200 toneladas de piedras, barro y tierra desde una ladera afectada por el fuego, ha puesto de manifiesto, dicen, el riesgo que permanece en los terrenos quemados incluso después de que las llamas hayan desaparecido.

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La reclamación llega después de dos campañas consecutivas especialmente duras para el Bierzo. En 2025, la comarca y La Cabrera estuvieron entre las zonas más castigadas por una temporada de incendios especialmente grave en Castilla y León.

En 2026, los incendios han vuelto a golpear con fuerza al Bierzo. Durante la oleada registrada a finales de junio se contabilizaron 18 incendios que afectaron a unas 1.600 hectáreas en la comarca.

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Posteriormente se produjeron nuevos episodios, entre ellos el incendio de Veguellina, que superó las 1.300 hectáreas y obligó a evacuar a vecinos de varias localidades.

Las llamas alcanzaron también espacios de especial valor natural y patrimonial, como La Leitosa, el conjunto de antiguas explotaciones auríferas romanas de Villafranca del Bierzo.

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"Estamos cansados de que nuestros pueblos aparezcan en las noticias cuando hay fuego o cuando ocurre una tragedia. Queremos que se actúe antes. Queremos prevención, queremos protección y queremos que las ayudas lleguen a quienes las necesitan", apuntan.

Los impulsores animan además a vecinos de otros puntos del Bierzo y de fuera de la comarca a sumarse a la iniciativa con el objetivo de convertirla en una reivindicación común y trasladarla a las administraciones competentes.

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"El Bierzo no puede seguir pagando las consecuencias de no actuar a tiempo. Después de lo ocurrido en Manzanedo de Valdueza, ha quedado más claro que nunca que es necesario actuar con rapidez", concluyen. EFE

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