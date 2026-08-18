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Defensa entrega la medalla al Mérito Militar al cabo de la UME muerto en incendio Riglos

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Zaragoza, 18 ago (EFE).- El Ministerio de Defensa ha concedido la medalla al Mérito Militar con distintivo amarillo a Javier García Sancho, cabo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que murió este domingo en un accidente en las tareas de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca).

La entrega se ha producido en la base aérea de Zaragoza, donde se ha celebrado una capilla ardiente por el militar y sus honras fúnebres en el patio de armas del Cuarto Batallón de la UME, un acto al que ha asistido la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha acompañado a la familia.

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También han estado presentes el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y la subdelegada en Zaragoza, Noelia Herreros.

El general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos, ha entregado la medalla al Mérito Militar con distintivo amarillo que el Ministerio de Defensa le ha concedido al cabo fallecido, según ha informado la Delegación del Gobierno en Aragón.

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La UME ha colgado un mensaje en X en el que recalca que "la entrega y servicio a España" de su compañero "quedarán para siempre" en su memoria y en el que traslada su cariño a su familia y seres queridos.

En la misma red social, Defensa ha expresado su reconocimiento a quienes trabajan por cuidarnos y su más sentido pésame a familiares y compañeros de Javier García Sancho. EFE

(Foto) (Vídeo)

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