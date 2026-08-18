Agosto se despide con un eclipse parcial de Luna visible en toda España

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Madrid, 18 ago (EFE).- Dos semanas después del espectacular eclipse total de Sol que asombró a España, los astros nos regalarán el fenómeno contrario, un eclipse parcial de Luna en el que, durante la noche del 27 al 28 de agosto, el 93 % de la superficie lunar quedará oscurecida por la sombra terrestre.

En esta ocasión, el eclipse se verá en toda España a simple vista, sin necesidad de usar gafas o filtros especiales.

La fase parcial se podrá observar desde cualquier punto del país, aunque en el centro y este peninsular, las islas Baleares y Melilla, la Luna se pondrá antes de que acabe la fase parcial del eclipse, mientras que en el resto de la península, islas Canarias y Ceuta el ocaso lunar sucederá tras la fase parcial.

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En el resto del mundo, el eclipse será visible en alguna de sus fases en América, Europa, África y en Oriente Medio, según datos del Observatorio Astronómico Nacional (OAN).

A diferencia de un eclipse solar total, que solo puede verse desde una franja larga y estrecha a través de la superficie de la Tierra, un eclipse lunar se puede observar desde todo el hemisferio nocturno que se encuentra de cara a la Luna.

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Además, los eclipses lunares también son más largos que los solares, por lo que habrá tiempo de sobra para disfrutar de este fenómeno, apunta la sociedad astronómica americana (AAS).

Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y la sombra de nuestro planeta se proyecta sobre el disco lunar que progresivamente se tiñe de color rojizo. Esto ocurre porque la atmósfera terrestre filtra la luz del sol que bloquea gran parte de los tonos azules y deja pasar sobre todo la luz roja.

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Este fenómeno se produce en cinco etapas: la penumbra, en la que la sombra de la Tierra borra el borde delantero de la Luna; la umbra, que produce un dramático oscurecimiento en el borde inferior izquierdo del disco lunar, y el eclipse máximo, cuando el astro se tiñe de rojo. En las dos siguientes el proceso es el inverso y la Luna recupera paulatinamente su brillo inicial.

El 27 de agosto, la Luna saldrá en España a las 21:01h y se pondrá a las 07:47h del 28, de acuerdo con los datos del Observatorio Astronómico Nacional (OAN). El eclipse parcial comenzará a las 04:34h y acabará a las 07:52h hora peninsular.

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El máximo del eclipse, cuando la sombra de la Tierra se proyectará sobre el 93 % del disco lunar, tendrá lugar a las 06:12:53 hora peninsular española. EFE