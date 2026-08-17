Ximo Navarro: "Nos fastidia encajar en una acción a balón parado"

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A Coruña, 17 ago (EFE).- El lateral del Deportivo Ximo Navarro lamentó que el Elche firmase el gol del empate tras un centro lateral que cabeceó Marc Aguado.

“Nos hubiera gustado sumar de tres en el primer partido en nuestra casa, pero en esta categoría es muy importante sumar siempre. Delante hemos tenido un rival muy bueno con el balón, pero nos fastidia un poco recibir su gol en una acción a balón parado”, comentó a los periodistas tras el encuentro.

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El defensa deportivista elogió al Elche porque “se mueve mucho por dentro y es un equipo que tiene mucho balón”, y restó importancia al bajón físico de su equipo en la recta final porque “estaremos mejor con el paso de los partidos, no es nada preocupante”.

“En esta categoría todos los rivales son de mucha calidad y vamos a necesitar hacernos fuertes en nuestra casa. Nos gustaría sumar de tres, pero siempre es positivo sumar”, incidió uno de los capitanes de la primera plantilla.

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Pese a la insistencia de los periodistas en querer saber su impresión sobre la protesta de los aficionados blanquiazules durante el partido, el jefe de prensa del Club le impidió responder porque, a su entender, “esa pregunta no era procedente”. EFE

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