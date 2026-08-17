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Mónica García ve cansancio en el entorno de Ayuso pese a que ella se sienta impune

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Madrid, 17 ago (EFE).- La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha lamentado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se sienta "impune" en relación con las explicaciones por la compra del ático en Chamberí por la comunidad, y cree que hay cansancio en su entorno ante sus "bravuconadas".

"La señora Ayuso tiene dos elementos que son fundamentales, la sensación de impunidad y la sensación de que los madrileños y madrileñas estamos a su servicio; tiene una aticofilia que es digna de estudio", ha señalado García en TVE, quien ha lamentado los argumentos "peregrinos e injustificables" que se han dado.

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La responsable de Más Madrid ha explicado que no da el asunto por zanjado porque cree que faltan "todas las explicaciones" sobre esta operación inmobiliaria, en la que "un organismo se pone a comprar y a vender y a especular con vivienda en Madrid".

Para García, este asunto es "una suerte de concurso de tomadura de pelo a los madrileños" por parte de Ayuso, amparada por la "impunidad en la que ha vivido durante todos estos años".

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"Tengo sensación de que incluso compañeros suyos de la derecha y medios afines suyos, que han estado halagando la no gestión de la señora Ayuso en todos estos años, hay cierto aire de cansancio de todas estas bravuconadas", ha añadido.

Para la líder de Mas Madrid, se trata de una "maniobra frustrada, y frustrante para ella". "La derecha lleva tolerando a la señora Ayuso cosas absolutamente intolerables desde el minuto uno; lo que hay detrás de todo esto ya no lo sé, supongo que poder y supongo que caciquismo y feudalismo ramplón". EFE

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