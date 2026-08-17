Extinguidos en Aragón los incendios forestales de Almonacid de la Sierra y María de Huerva

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Madrid, 18 ago (EFE).- Los incendios forestales de Almonacid de la Sierra y María de Huerva, ambos en la provincia de Zaragoza, han sido extinguidos en la tarde de este lunes, ha informado el 112 de Aragón.

El fuego de Almonacid de la Sierra, también denominado Sierra de Algairén/Alpartir, se ha dado por extinguido desde las 19:45 horas, ha detallado la fuente en su cuenta de la red social X.

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Este incendio, declarado en la tarde del pasado viernes, ha afectado a una superficie de unas 200 hectáreas de zona arbustiva, encinar, cultivo y pinar, y llegó a motivar el confinamiento de forma preventiva el municipio de Alpartir, medida que fue levantada en la mañana del sábado.

A la misma hora se ha dado por extinguido el incendio de María de Huerva. EFE