Estados Unidos se corona campeón del Mundial de Voleibol Femenino Sub-17 Chile 2026

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Santiago de Chile, 16 ago (EFE).- Estados Unidos se proclamó este domingo campeón de Mundial de Voleibol femenino sub-17 Chile 2026 tras imponerse por 3-0 a la selección de Turquía, en un partido jugado en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional de la capital.

El sexteto estadounidense ganó la final por 25-23, 25-11 y 25-23, dejó con muy poco margen de acción a sus oponentes euroasiáticas y cerró una campaña perfecta, pues no cedieron ningún set a lo largo de la competencia.

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De gran rendimiento, la formación norteamericana se destacó por su juego ordenado, poder de ataque y explosividad. Su punta 1, Maya Ogbogu, elegida como la mejor jugadora del certamen, en tanto la opuesta Kari Knnots destacó con su gran capacidad de anotación con balones rápidos y juego cerca de la red.

Con el tercer puesto del certamen se quedó China tras vencer en un encuentro inédito a China Taipei, pese a caer en el primer set ante un sorpresivo 28-26.

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Campeonas del mundo en 2024, el equipo chino reaccionó y logró cerrar el partido por 25-15, 25-19 y 25-22.

Chile cerró su participación en el certamen en el puesto 22 tras caer por 0-3 ante Puerto Rico, luego de anotarse dos victorias frente a Egipto y Argelia. EFE

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