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El juez Pedraz asume toda la investigación del caso de Leire Díez

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Madrid, 17 ago (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha asumido toda la investigación a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas maniobras contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil tras la renuncia del magistrado de Madrid que inició las pesquisas.

Pedraz, en una providencia a la que ha tenido acceso EFE, acuerda que se unan las diligencias practicadas por el juez de instrucción del tribunal de instancia número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, desde hace más de un año a las que él ha llevado a cabo en la Audiencia Nacional.

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Zamarriego, a instancias del fiscal, aceptó la pasada semana inhibirse en la Audiencia Nacional, con lo que renuncia a la investigación que inició en verano de 2025 a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por cohecho y tráfico de influencias.

La causa de Pedraz tiene un objeto más amplio y afecta al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, pero desde hace un par de meses abarca al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y a la gestora del PSOE Ana María Fuentes en relación a una presunta trama para invalidar causas judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y a su entorno familiar.

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Pedraz autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil personarse en la sede del PSOE en Ferraz para requerir documentación relacionada con presuntos pagos a Leire Díez por estos servicios.

A su juicio, hay indicios de delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y el ya mencionado delito contra las instituciones del Estado.

Precisamente, el juez ha citado esta semana -pese a ser agosto, mes inhábil en la Justicia- a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, para "verificar" el clonado de su móvil, que este ha recurrido, o en su caso realizar uno nuevo. EFE

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