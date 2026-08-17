Cancelo llega a Barcelona para iniciar su tercera etapa en el Barça

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Barcelona, 17 ago (EFE).- El lateral portugués Joao Cancelo llegó este lunes al Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para firmar su nuevo contrato con el Barça tras desvincularse del Al-Hilal saudí.

Será la tercera etapa del internacional portugués en las filas del club catalán, después de jugar como cedido en la temporada 2023-2024, bajo las órdenes de Xavi Hernández, y la segunda mitad del curso pasado con Hansi Flick en el banquillo.

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"Estoy muy contento, estoy muy feliz de estar aquí, estoy donde quiero estar. Estuve entrenando aparte una semana. A Deco le dije que o venía aquí o iba a estar un año allí sin jugar cobrando el salario. He renunciado a parte de mi salario, pero era fichar por el Barça, o nada", declaró Cancelo nada más arribar en la capital catalana. EFE