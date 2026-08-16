Un militar de la UME fallecido y tres heridos al volcar un camión en el incendio de Huesca

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Madrid, 16 ago (EFE).- Un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha fallecido este domingo y otros tres han resultado heridos de diversa consideración al volcar un camión autobomba mientras trabajaban en el operativo de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca), informan a EFE fuentes del Ministerio de Defensa.

El departamento que dirige la ministra Margarita Robles ha transmitido su "más sentido pésame a la familia y allegados" del militar fallecido y ha deseado la pronta recuperación de sus tres compañeros heridos, según un mensaje publicado en redes sociales.

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Los cuatro formaban parte del operativo que trabaja para extinguir el incendio de Las Peñas de Riglos, que afecta ya a una superficie aproximada superior a las 16.000 hectáreas.

También el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha trasladado sus condolencias al teniente general de la UME, según ha informado el Ejecutivo autonómico. EFE

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