Owen Emeka recibe el alta en hospital de Oviedo y regresa a Granada

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Granada, 16 ago (EFE).- El joven extremo del Granada Owen Emeka regresó este domingo a Granada tras recibir el alta en el centro hospitalario de Oviedo en el que pasó la noche ingresado al sufrir una conmoción durante el partido disputado este sábado, en el estadio Carlos Tartiere, entre el equipo asturiano y el andaluz, correspondiente a la primera jornada de Segunda División y que acabó 0-0.

“Owen ha recibido en la mañana de este domingo el alta médica y se encuentra bien. El jugador ya regresa a Granada junto al doctor del equipo”, informó a primera hora de la tarde de este domingo el club rojiblanco a los medios.

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El extremo malagueño recibió un golpe fortuito de un rival en una de las últimas acciones del choque ante el Oviedo que le produjo una conmoción y mareos, por lo que fue trasladado tras el partido a un hospital cercano para la realización de pruebas y permaneció la pasada noche en observación siguiendo el protocolo establecido.

“La evolución del jugador determinará su reincorporación a la dinámica del equipo, siguiendo en todo momento las indicaciones médicas”, añadió el Granada.

Owen, de 17 años, se estrenó en partido oficial con el Granada en el estadio Carlos Tartiere, donde se convirtió en el jugador más joven en disputar un encuentro con los rojiblancos en el siglo XXI. EFE

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