Nuno Silva, nuevo entrenador de porteros del primer equipo del Illes Balears Palma Futsal

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Palma, 16 ago (EFE).- El Illes Balears Palma Futsal ha incorporado como nuevo entrenador de porteros del primer equipo al portugués Nuno Silva, que llega al club tras una extensa trayectoria en los banquillos de diferentes competiciones de primer nivel.

Así lo anunció este domingo el club deportivo, que detalló en un comunicado que el nuevo entrenador suma "un perfil de amplia experiencia, solvencia y reconocido prestigio internacional al equipo liderado por Antonio Vadillo".

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En la carrera de Silva destaca especialmente su etapa de cuatro temporadas en el SL Benfica, donde formó parte del cuerpo técnico del conjunto portugués compitiendo al máximo nivel tanto en la Liga Placard como en la Liga de Campeones.

Posteriormente, el técnico portugués sumó una nueva experiencia internacional en el Al-Ula Club de Arabia Saudí, con la ampliación de un currículum que incluye también una importante trayectoria en el fútbol sala asiático.

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Con la llegada de Nuno Silva, la dirección deportiva y Antonio Vadillo refuerzan un área clave del organigrama técnico que se encontraba vacante, lo que garantiza un trabajo específico de máxima exigencia para los guardametas del Palma Futsal.

Por su parte, el nuevo entrenador de porteros del equipo mallorquín subrayó que es "todo un sueño" poder desarrollar esta nueva etapa, su "primera experiencia en España".

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"Es un honor y agradezco a Vadillo, al presidente, a todo el staff y a todos los jugadores la oportunidad", subrayó. EFE