Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Nuno Silva, nuevo entrenador de porteros del primer equipo del Illes Balears Palma Futsal

Guardar

Palma, 16 ago (EFE).- El Illes Balears Palma Futsal ha incorporado como nuevo entrenador de porteros del primer equipo al portugués Nuno Silva, que llega al club tras una extensa trayectoria en los banquillos de diferentes competiciones de primer nivel.

Así lo anunció este domingo el club deportivo, que detalló en un comunicado que el nuevo entrenador suma "un perfil de amplia experiencia, solvencia y reconocido prestigio internacional al equipo liderado por Antonio Vadillo".

PUBLICIDAD

En la carrera de Silva destaca especialmente su etapa de cuatro temporadas en el SL Benfica, donde formó parte del cuerpo técnico del conjunto portugués compitiendo al máximo nivel tanto en la Liga Placard como en la Liga de Campeones.

Posteriormente, el técnico portugués sumó una nueva experiencia internacional en el Al-Ula Club de Arabia Saudí, con la ampliación de un currículum que incluye también una importante trayectoria en el fútbol sala asiático.

PUBLICIDAD

Con la llegada de Nuno Silva, la dirección deportiva y Antonio Vadillo refuerzan un área clave del organigrama técnico que se encontraba vacante, lo que garantiza un trabajo específico de máxima exigencia para los guardametas del Palma Futsal.

Por su parte, el nuevo entrenador de porteros del equipo mallorquín subrayó que es "todo un sueño" poder desarrollar esta nueva etapa, su "primera experiencia en España".

"Es un honor y agradezco a Vadillo, al presidente, a todo el staff y a todos los jugadores la oportunidad", subrayó. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La prensa marroquí afirma que la expulsión de los periodistas de RTVE y EFE fue una medida de “reciprocidad” por las restricciones impuestas por España

El aparato mediático marroquí niega que sea un ataque a la libertad de prensa

La prensa marroquí afirma que la expulsión de los periodistas de RTVE y EFE fue una medida de “reciprocidad” por las restricciones impuestas por España

El refugio gaditano de Jorge Fernández este verano: en una de las mejores playas para hacer windsurf por cruzarse los vientos de levante y poniente

El presentador de ‘La ruleta de la suerte’ ha elegido Tarifa para disfrutar de sus vacaciones

El refugio gaditano de Jorge Fernández este verano: en una de las mejores playas para hacer windsurf por cruzarse los vientos de levante y poniente

Los huevos cuestan un 13% más, las fresas se disparan un 17% y los cítricos un 15%: los alimentos que más se encarecen en España en el último año

Las bayas frescas acumulan una subida del 40,9% entre enero y julio, mientras que los huevos y los cítricos encadenan meses de alzas que golpean con fuerza la cesta de la compra de las familias españolas

Los huevos cuestan un 13% más, las fresas se disparan un 17% y los cítricos un 15%: los alimentos que más se encarecen en España en el último año

Solo una administración de loterías tiene el décimo con la fecha en la que España ganó el Mundial y está en Motril (Granada): “No llegamos a septiembre al ritmo que llevamos”

El número 19726, reservado en Loterías Fajardo cada año por el Club de Waterpolo de Motril, ha agotado casi todas sus existencias

Solo una administración de loterías tiene el décimo con la fecha en la que España ganó el Mundial y está en Motril (Granada): “No llegamos a septiembre al ritmo que llevamos”

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La prensa marroquí afirma que la expulsión de los periodistas de RTVE y EFE fue una medida de “reciprocidad” por las restricciones impuestas por España

La prensa marroquí afirma que la expulsión de los periodistas de RTVE y EFE fue una medida de “reciprocidad” por las restricciones impuestas por España

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a un salvadoreño que presentó certificados del rabino de su país y un informe sobre sus apellidos

El mapa de peligrosidad de Estados Unidos sobre España que la sitúa por encima de Senegal: recomienda extremar la precaución en Ceuta y alerta por terrorismo

Dos cazas F-18 españoles de la OTAN derriban un dron en el espacio aéreo de Rumanía

Una exconcejala de Barcelona abre la puerta a la ‘sala de máquinas’ y desvela por qué lo que prometen los políticos no se parece a lo que después hacen: “Hay que ser muy paciente para ser democrático”

ECONOMÍA

Los huevos cuestan un 13% más, las fresas se disparan un 17% y los cítricos un 15%: los alimentos que más se encarecen en España en el último año

Los huevos cuestan un 13% más, las fresas se disparan un 17% y los cítricos un 15%: los alimentos que más se encarecen en España en el último año

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Subir el IVA al turismo, ¿un golpe al bolsillo y al sector o una vía para frenar la masificación y su impacto sobre la vivienda?

Trucos y maniobras al volante para ahorrar hasta un 58% en gasolina y diesel este verano en tus viajes con el coche

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

DEPORTES

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”