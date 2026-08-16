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Marc Santos, el más joven en debutar con el Levante en Primera y el cuarto de la Liga

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Redacción deportes, 16 ago (EFE).- Marc Santos se convirtió este domingo en el jugador más joven en debutar con el Levante en Primera División al participar en el duelo que disputó el equipo valenciano en el campo del Espanyol con 15 años y 288 días, una edad que le convierte además en el cuarto jugador más joven de la historia de LaLiga.

El joven carrilero zurdo del Levante, que llegó al club como pre-benjamín, entró en el terreno de juego en la segunda parte por Iván Romero, cuando aún faltaban 25 minutos por jugarse del tiempo reglamentario.

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Santos (Massanassa, Valencia 2010) superó en casi dos años al portero Álex Primo, que el 15 de mayo de 2022 se estrenó con 17 años y 10 meses en un partido contra el Alavés y se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido con el Levante en Primera.

Alejandro Blesa en 2022, Wellington en 2012, Nacho Pérez en este 2026 y Pepelu en 2022 también se estrenaron con el Levante en Primera con 17 años pero Marc Santos ha pulverizado ese registro al hacerlo cuando aún le faltan más dos meses para cumplir los 16.

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Santos se convirtió en el cuarto jugador más joven en disputar minutos en toda la historia de LaLiga, sólo por detrás de Luka Romero, que jugó con el Mallorca en 2020 con 15 años y 219 días contra el Real Madrid y de Francisco Bao 'Sanson', que lo hizo con el Celta de Vigo en 1939 15 años y 255 días.

El jugador del Levante comparte el cuarto escalón con Pedro Irastoza, que en 1934 jugó con la Real Sociedad con 15 años y 288 días.

El jugador ha superado a Lamine Yamal, que en 2023 se estrenó con el Barcelona con dos días más de los que tenía este domingo Santos, cuyo debut, no obstante tuvo un final amargo puesto que su equipo cayó por

Esta semana el técnico del Levante Luís Castro adelantó que Santos formará parte de la primera plantilla de manera práctica durante toda la temporada igual que cualquier otro jugador y dijo que había "conquistado" ese puesto, aunque admitió que las semanas que no vaya a tener minutos jugará con alguno de los equipos inferiores. EFE

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