Mañueco expresa su "profundo dolor" por la riada mortal de Manzanedo de Valdueza (León)

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Madrid, 15 ago (EFE).- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado su "profundo dolor" por la riada que ha costado la vida a dos mujeres en Manzanedo de Valdueza (León).

"Día de profundo dolor en Manzanedo de Valdueza. Mi más sentido pésame y todo mi cariño a las familias y seres queridos de las dos mujeres fallecidas", ha publicado el presidente castellanoleonés en X.

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En su mensaje, Mañueco ha subrayado que "no hay palabras para una tragedia así". "Todo nuestro afecto y cercanía", ha añadido.

Dos mujeres han muerto y dos bebés han sufrido heridas leves cuando se encontraban en el interior de una bodega de la localidad de Manzanedo de Valdueza, cerca de Ponferrada (León), tras ser anegada por una riada de agua y barro ocasionada por una intensa tormenta.

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Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León y municipales han explicado a EFE que los efectos de la fuerte tromba de agua también se han notado en la cercana localidad de Bouzas, donde varios vehículos han sido arrastrados por la riada, en este caso sin daños personales.

Aunque la información inicial del Servicio de Emergencias 112 habló de que había varias personas desaparecidas y heridas, finalmente, después de localizar los cadáveres de estas dos mujeres, de 60 y 80 años, la Subdelegación ha confirmado que ya no quedan personas desaparecidas en la zona. EFE

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