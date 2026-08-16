Luís Castro: "El equipo no ha estado a la altura mentalmente"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 16 ago (EFE).- El entrenador del Levante, Luís Castro, afirmó tras la derrota contra el Espanyol en el RCDE Stadium (3-0) que su equipo "no ha estado a la altura mentalmente" y apuntó que el "responsable número uno" de esta situación es él.

El técnico portugués, en rueda de prensa, indicó que su equipo debe "trabajar y cambiar algunas cosas" y recuperar las virtudes de la temporada anterior. "El partido no tiene discusión, ellos han merecido ganar. Lo han querido más que nosotros", reflexionó.

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Luís Castro señaló que no es partidario de "buscar excusas" en la planificación de la plantilla para la temporada 2026-27. "Soy partidario de trabajar con lo que tengo y ser capaz de ser mejor. Pienso que vamos a crecer con el tiempo, nos dará más tranquilidad y consistencia", explicó.

Preguntado por la situación del defensa hondureño Kervin Arriaga, el responsable del banquillo del Levante dijo que el jugador está involucrado en una posible operación de mercado: "Hasta que ocurra o no, no usamos al futbolista porque no vamos a correr riesgos".

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Luís Castro añadió que es "una posibilidad" que el jugador "salga" de la entidad granota en esta ventaja de fichajes.

Respecto al debut de Marc Santos, de 15 años, el más joven en estrenarse con el Levante, destacó: "Es un jugador más. Se está entrenando bien, ha jugado los partidos en pretemporada, está ganando espacio. Cuando esté bien va a entrar y cuando esté muy bien puede ser titular".

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Luís Castro insistió en que no se fija en el carnet de identidad: "No me importa la edad que tiene, me importa si tiene calidad o no. Tanto defendiendo como atacando ha estado bien". EFE

dpb/ism