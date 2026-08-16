La Policía revisará "desde el inicio" la desaparición de la joven de Motril hace 26 años

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Pedro Feixas

Motril (Granada), 16 ago (EFE).- Un equipo especializado de la Policía Nacional va a revisar desde el inicio todos los datos que se tienen de la desaparición de María Teresa Fernández, la joven motrileña de la que nada se sabe desde agosto del año 2000 cuando iba a la feria, por si se encontrara alguna nueva línea de investigación que ayude a esclarecer el caso.

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En declaraciones a EFE, Antonio Fernández, padre de María Teresa, ha informado de que la Policía Nacional le ha confirmado que "van a revisar todo el caso desde el principio, como si hubiese ocurrido en estos días", por si se encontraran alguna nueva línea de investigación que esclareciera la desaparición de su hija, que tenía entonces 18 años.

Además, destaca que se va a disponer de "más efectivos en la investigación que van a analizar todo con más calma y detenidamente aplicando nuevas tecnologías" y ha señalado que esto supone "una nueva esperanza para toda la familia" de la joven que desapareció hace casi 26 años.

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Teresa Martín, madre de la joven, ha indicado a EFE que la familia mantiene que el día de la desaparición su hija "se tuvo que encontrar con conocidos", por lo que hace un llamamiento "desesperado" para que "cualquier persona que tenga alguna información sobre lo ocurrido, por insignificante que parezca, la dé a conocer, aunque sea de forma anónima" y lo puede hacer "depositando una carta sin remitente en cualquier buzón de Correos".

En este sentido, ha destacado que esa forma "no le pasaría absolutamente nada ya que el posible delito ya se encuentra prescrito".

Los padres de María Teresa, que el próximo martes tienen previsto realizar un acto de recuerdo a su hija en un parque de Motril, confiesan que son "26 años muy largos los que llevan sin saber nada de lo sucedido".

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Hasta el momento, las distintas líneas de investigación que se han llevado a cabo no solo no han permitido aclarar el paradero de la joven, sino que ni siquiera han podido arrojar luz más allá de lo que se sabía en un primer momento.

María Teresa Fernández desapareció el 18 de agosto del año 2000 en plena celebración de la feria de Motril y lo último que se sabe de ella fue un mensaje registrado en el teléfono móvil del que era su novio en el que decía que iba a llegar tarde a una cita con él, instantes antes de que su padre la llevara en coche hasta una céntrica parada de autobús.

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Desde que desapareció la joven, sus familiares, amigos y las fuerzas de seguridad la han buscado por distintos puntos de España y de Europa y se han distribuido fotografías suyas, que aún permanecen en muchos establecimientos comerciales de la localidad, sin que se hayan obtenido pistas fiables sobre su paradero. EFE

(Foto) (Vídeo)

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