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Foster logra la 'pole' en el nuevo circuito de Canadá; Palou choca y saldrá undécimo

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Washington, 15 ago (EFE).- El británico Louis Foster partirá desde la 'pole' en el nuevo circuito urbano de Markham (Canadá) tras ser el más rápido en la clasificación de este sábado, mientras que Alex Palou, cerca de convertirse en campeón de la IndyCar por quinta vez, chocó contra un muro y arrancará desde la undécima posición.

Foster (Rahal Letterman Lanigan Racing) completó su vuelta rápida en 1:13.238, por delante del danés Christian Lundgaard (Arrow McLaren) con 1:13.635 y del neozelandés Scott McLaughlin (Team Penske) con 1:13.680.

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Es la segunda 'pole' para Foster en la Indycar, primera este 2026 y primera en un circuito urbano. La IndyCar estrena circuito en Markham (Ontario), tras trasladar su carrera de Toronto, que se disputó durante 37 ediciones desde su estreno en 1986.

Palou, por su parte, perdió el control de su Chip Ganassi y chocó contra un muro en la segunda ronda, cuando rodaba en la octava posición. El catalán terminó con el duodécimo mejor tiempo, pero ganó un lugar por una sanción a Alexander Rossi.

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"Perdí el control de la parte trasera. Es una pena porque teníamos un coche increíble, muy rápido. Queda claro que lo habríamos conseguido, pero fue un error mío. Fue culpa mía; apreté un poco más de la cuenta y perdí el control", dijo Palou.

El principal perseguidor de Palou en el campeonato, Kyle Kirkwood (Andretti Global), saldrá decimocuarto tras no superar la primera ronda, mientras que el también estadounidense David Malukas (Team Penske) saldrá séptimo en la parrilla.

"Va a ser difícil, es una carrera diferente, sin duda, pero es muy larga y tener un coche rápido ayuda mucho. Así que me voy a centrar primero en no volver a chocar y después intentar remontar algunas posiciones", añadió Palou. EFE

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