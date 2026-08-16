Estabilizado el incendio forestal de El Turón (Granada)

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Madrid, 16 ago (EFE).- El incendio forestal de El Turón (Granada) ha quedado estabilizado, informó esta madrugada el Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca).

El fuego, declarado al mediodía de este sábado, afecta a un paraje conocido como Las Cañas de este municipio de la Alpujarra de Granada de unos 200 vecinos, un núcleo cercano a la provincia de Almería.

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Para combatir el fuego, vinculado a la tormenta eléctrica activa durante la pasada jornada en Andalucía Oriental, el Infoca ha reforzado los medios tanto aéreos como terrestres destinados a este paraje, que aunque no tiene mucha vegetación, predomina el esparto, lo que hace más complejo su extinción. EFE