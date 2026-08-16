El relevo 4x100 mixto, bronce europeo

Redacción deportes, 16 ago (EFE).- El relevo 4x100 mixto formado por Guillem Crespí, Maribel Pérez, Andoni Calbano y Jaël Bestué logró este domingo, con un tiempo de 40.42, la medalla de bronce en la última jornada de los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido).
El triunfo fue para Gran Bretaña con 39.97, récord de Europa, y la plata para Alemania con 40.11. EFE
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