El Barça y el Manchester City llegan a un principio de acuerdo para el traspaso de Rodri

Barcelona, 16 ago (EFE).- El Barcelona y el Manchester City han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso del centrocampista internacional español Rodrigo Hernández 'Rodri' al club catalán, según ha podido saber EFE de fuentes cercanas a la negociación.
El Barça, que firmará a Rodri un contrato por cuatro temporadas, espera hacer oficial el fichaje la próxima semana, una vez las tres partes completen tota la documentación necesaria para cerrar la operación.
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Por tanto, el Balón de Oro del último Mundial, de 30 años, jugará hasta 2030 en el equipo azulgrana que, según diversos medios, pagará al City por su traspaso unos 65 millones de euros, más otros 5 millones en variables. EFE
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