Controlado el incendio forestal de Almonacid de la Sierra (Zaragoza)

Guardar

Madrid, 16 ago (EFE).- El incendio forestal de Almonacid de la Sierra (Zaragoza) se ha dado por controlado a las 00:36 de este domingo, ha informado el 112 de Aragón.

El fuego, declarado en la tarde del pasado viernes, afecta a una superficie provisional de 200 hectáreas de zona arbustiva, encinar, cultivo y pinar.

Debido al humo de este incendio, se llegó a confinar de forma preventiva el municipio de Alpartir, medida que fue levantada en la mañana del sábado. EFE

PUBLICIDAD