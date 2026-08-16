Controlado el incendio forestal de Almonacid de la Sierra (Zaragoza)

Madrid, 16 ago (EFE).- El incendio forestal de Almonacid de la Sierra (Zaragoza) se ha dado por controlado a las 00:36 de este domingo, ha informado el 112 de Aragón.
El fuego, declarado en la tarde del pasado viernes, afecta a una superficie provisional de 200 hectáreas de zona arbustiva, encinar, cultivo y pinar.
Debido al humo de este incendio, se llegó a confinar de forma preventiva el municipio de Alpartir, medida que fue levantada en la mañana del sábado. EFE
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