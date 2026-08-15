Zarautz mete presión al líder Deusto con su triunfo en Castro

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Redacción deportes, 15 ago (EFE).- La tripulación de Zarautz ha logrado el triunfo en la Bandera Ciudad de Castro Urdiales, antepenúltima cita de la Liga ARC 1, y mete presión en la lucha por el título al líder Deusto, que ha sido segundo en aguas cántabras.

La 'Enbata' ha superado en once segundos a la 'Tomatera' bilbaína firmando así el doblete en Castro tras la victoria lograda por la embarcación femenina en la prueba de la Liga ETE.

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Zumaia, Pedreña, Hondarribia B, San Pedro, Kaiku, Lapurdi, Hibaika, Astillero, Orio B y Arkote han completado la clasificación.

A falta de dos regatas, las de Zarautz y Bilbao del próximo fin de semana la ARC 1 está encabezada por Deusto, con 159 puntos, seguida por Zarautz, con 157.

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Ambas tripulaciones están virtualmente clasificadas para el 'playoff' de ascenso a la Liga Eusko Label, la primera división, que tendrá lugar el tercer fin de semana de septiembre en Bermeo y Portugalete.

Deusto (144), Kaiku (105), Pedreña (104), San Pedro (89), Hondarribia B (76), Astillero (73), Hibaika (68), Lapurdi (60), Orio B (35) y Arkote (22), está última prácticamente descendida a la ARC 2. EFE

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ibn/arh