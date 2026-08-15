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Victoria de Guérin y luto por Tarling en la novena etapa de la Volta a Portugal

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Lisboa, 15 ago (EFE).- El francés Alexis Guérin ganó este sábado una novena etapa de la Volta a Portugal que estuvo marcada por el luto y los homenajes al británico Finlay Tarling, fallecido este viernes a los 19 años a causa de un accidente ocurrido durante la competición.

Guérin, de Anicolor/Campicarn y líder de la prueba, se distanció de sus rivales en los últimos metros y terminó esta penúltima jornada con un tiempo de 3 horas, 44 minutos y 55 segundos.

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La etapa tuvo un recorrido de 142,3 kilómetros, con salida en Paredes y llegada en Mondim de Basto, más concretamente en la cima de una colina donde se encuentra el Santuario de la Senhora da Graça.

Al francés le siguieron el portugués José Neves (GI Group Holding-Simoldes-UDO) y el ruso y su compañero de equipo, Artem Nych, a 3 y 9 segundos, respectivamente.

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De este modo, Alexis Guérin aumenta su ventaja en la clasificación general sobre Nych -ganador de las dos últimas ediciones de la Volta-, que se sitúa a 1 minuto y 2 segundos.

También entre los diez primeros del día quedaron los españoles Jokin Murguialday (del Euskaltel-Euskadi, 7º) y Jesús del Pino (Aviludo-Louletano-Loulé, 8º).

Esta ha sido una etapa complicada para el español Adrià Pericas, del UAE Team Emirates, que sufrió un pinchazo en la rueda delantera, pero, a pesar de este contratiempo, logró recuperar parte del tiempo perdido y cruzar la meta en duodécima posición. Este resultado le hace bajar del tercer al quinto puesto en la general, pero el maillot blanco, el de la juventud, sigue en sus manos.

La etapa estuvo marcada por el duelo de los corredores y el público por el fallecimiento de Finlay Tarling, y se sucedieron los homenajes a lo largo de la jornada.

Antes de la salida, se guardó un minuto de silencio en memoria de Tarling, Guérin compitió con un maillot negro en lugar del amarillo, y todos los miembros del pelotón llevaban un lazo negro en el brazo.

Finlay Tarling falleció mientras participaba en la octava etapa tras una colisión con un vehículo ligero, un suceso que, según las autoridades policiales portuguesas, está actualmente bajo investigación.

Su equipo, el NSN Development Team, ha anunciado su retirada de la carrera y, en el lugar donde se habrían instalado, los demás conjuntos crearon un memorial en honor a Tarling con flores, velas y camisetas.

La 87ª Vuelta a Portugal cerrará este domingo esta trágica edición con un recorrido de 136,9 kilómetros que comenzará en Maia y terminará en el centro de la ciudad de Oporto. EFE

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