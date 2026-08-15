Toni Martínez y Satriano, referencias en el duelo que estrena LaLiga

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Vitoria, 15 ago (EFE).- Toni Martínez y Martín Satriano serán las referencias de Deportivo Alavés y Getafe, que protagonizan este sábado el estreno del campeonato de LaLiga EA Sports en Mendizorroza.

Quique Sánchez Flores optará por un ‘once’ que mantiene la esencia del curso pasado y no tiene ninguna cara nueva, aunque Lucas Boyé no estará en la convocatoria finalmente.

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Enes Ünal, que se incorporó recientemente al equipo azulón, comenzará en el banquillo de Pepe Bordalás.

Alineaciones confirmadas:

Alavés: Sivera; Ángel, Tenaglia, Koski, Jonny, Rebbach; Blanco, Ibáñez, Denis; Toni Martínez y Mañas.

Getafe: Soria; Femenía, Djené, Abqar, Romero, Davinchi; Terrats, Mario Martín, Mangala; Andrés García y Satriano. EFE

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