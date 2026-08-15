Tirante da la campanada, elimina a Djokovic y se cita con Landaluce en Cincinnati

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Chicago (EE.UU.), 15 ago (EFE).- El argentino Thiago Agustín Tirante dio la campanada este sábado en el Masters 1.000 de tenis de Cincinnati al eliminar al serbio Novak Djokovic con un 2-6, 6-3 y 6-4 en dos horas y 44 minutos en la segunda ronda para celebrar la victoria más importante de su carrera.

Tirante, número 50 del mundo, fulminó a un Djokovic que fue tres veces campeón en Cincinnati y que llevaba una racha de diez victorias consecutivas en este torneo, con títulos conquistados en 2019 y 2023 contra el murciano Carlos Alcaraz.

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Tirante será rival del español Martín Landaluce en la tercera ronda.

Djokovic, de 39 años, igualó este sábado los 139 partidos del español Feliciano López en los Masters 1.000, pero se fue de la pista central del Lindner Family Tennis Center con una dura derrota, a falta de dos semanas para el arranque del Abierto de Estados Unidos.

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El serbio, el líder absoluto en victorias en los Masters 1.000 (420), se llevó el primer set con un cómodo 6-2 y todo parecía preparado para el pase de ronda, pero el encuentro se le complicó notablemente en el segundo parcial.

Con 2-1 en el luminoso, Djokovic pidió atención médica tras un juego durado más de 18 minutos, aparentemente debilitado por el calor y la humedad de Cincinnati.

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Tirante esperó cerca de diez minutos antes de que se reanudara el partido, y no perdió lucidez. Jugó un tenis de alto nivel y, pese a sus apuros a la hora de convertir sus oportunidades de rotura, consiguió el break en el séptimo juego para equilibrar el duelo.

Djokovic tiró de orgullo y anuló trece de las quince bolas de rotura concedidas, pero acabó sucumbiendo.

En el tercer set, Tirante estuvo muy concentrado, contundente con el saque, y logró el anhelado break con 4-4 en el luminoso para ir a sacar por el partido.

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No falló. Defendió su servicio a cero y blindó la victoria más grande de su carrera.

Se citó con Martín Landaluce en la tercera ronda, después de que el español eliminara a Matteo Arnaldi. EFE