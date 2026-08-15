Tabilo gana a Lennard y espera a Jódar o Shapovalov en tercera ronda

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Chicago (EE.UU.), 15 ago (EFE).- El chileno Alejandro Tabilo, número 29 del mundo, se impuso este sábado por 6-3 y 6-4 al alemán Jan Lennard Struff, número 43, para clasificarse para la tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati, en la que espera al español Rafael Jódar o el canadiense Denis Shapovalov.

Tabilo se relanzó tras la eliminación sufrida en primera ronda de Montreal contra el polaco Hubert Hurkacz y solventó su partido ante Struff sin conceder bola de rotura alguna.

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El chileno conocerá su rival en la tercera ronda este mismo sábado, cuando Jódar, reciente semifinalista en Montreal, se medirá con Shapovalov en la pista Grandstand.

Tabilo y Jódar ya se vieron las caras dos veces este año, en Indian Wells, con victoria del chileno, y en Washington, con triunfo del español. EFE

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