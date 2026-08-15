Se baja a situación operativa 0 el incendio de El Recuenco (Guadalajara)

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Toledo, 15 ago (EFE).- El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha rebajado a nivel operativo 0 el incendio forestal de El Recuenco (Guadalajara), en el que están trabajando 17 medios terrestres, cuadro medios aéreos y 83 efectivos para su control.

La rebaja a nivel 0 de operatividad del incendio se debe a que ya no es necesario regular del tráfico en la carretera CU-V-9201, de la red provincial de Cuenca, que en la tarde de este viernes tuvo que ser cerrada al igual que la autonómica CM-2015, debido a que ambas estaban afectadas por el humo.

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El Infocam llegó a declarar el nivel 2 de operatividad del incendio porque hubo que evacuar a los habitantes de El Recuenco, que fueron llevados al polideportivo de Cifuentes (Guadalajara), y confinar a la población del municipio de El Pozuelo (Cuenca).

Aunque a las 22:23 horas de la noche de este viernes se rebajó a nivel 1 de operatividad, lo que permitió el regreso de los evacuados de El Recuenco y el desconfinamiento de la población de El Pozuelo.

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El incendio, que fue detectado a las 16:41 horas por un vigilante fijo, afecta a un terreno forestal arbolado situado en El Recuenco, cuyo término municipal limita con la Serranía de Cuenca, con el Alto Tajo y con la Alcarria. EFE