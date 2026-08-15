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Sánchez Flores: "Una buena versión de Mariano no entraría en nuestras opciones de mercado"

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Vitoria, 15 ago (EFE).- El entrenador del Alavés, Quique Sánchez Flores, afirmó que “una buena versión de Mariano” no entraría en las opciones de mercado del club vitoriano, después de que el dominicano anotara un gol y diera dos asistencias en el 3-0 ante el Getafe.

“Agradecemos mucho que la afición sea tan sensible y empática con Mariano porque ha entendido que este jugador nos puede dar muchas cosas si está a su mejor nivel”, apuntó en rueda de prensa sobre la buena acogida de los seguidores albiazules al jugador.

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“Tiene que entender que el pasado es historia, que el futuro es un misterio y el presente es un regalo. Si se queda en aprovechar lo que pase cada día, escribirá una nueva historia en su avatar personal”, subrayó sobre el delantero.

Sobre el partido, indicó que con la expulsión vieron “la posibilidad de cambiar el sistema para tener más jugadores por fuera” y añadió que merecieron el triunfo.

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A pesar de todo, analizó que se metieron en el partido que proponía el Getafe. “Teníamos que meter superioridades donde queríamos. Era muy importante soportar la presión de jugar con uno más y lo hemos aprovechado”, manifestó el técnico del Glorioso, feliz por mantener la portería a cero.

“El año pasado nos costó mucho conseguirlo. Para que un equipo no reciba goles tiene que tener esa sensación”, reflejó Quique Sánchez Flores.

Pero el entrenador albiazul matizó que se equivocaron con el 1-0. “Hicimos faltas en medio campo y nos equivocamos”, afirmó, aunque celebró que después lo aprovecharon bien.

Preguntado sobre Aitor Mañas, destacó todo lo que ofrece al equipo como defensa, presión y zancada que ante el Getafe no pudieron aprovechar.

Sobre las nuevas reglas se posicionó a favor de todo lo que dinamismo y ritmo al fútbol y advirtió que sus jugadores transmiten felicidad, mientras que el año pasado estuvieron preocupados. EFE

jd/sab

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