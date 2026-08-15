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¿Sabes qué hacer en caso de terremoto?

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Madrid, 15 ago (EFE).- Cortar la llave del agua, el gas y la luz, no coger el ascensor, alejarse de ventanas o lámparas y, en la medida de lo posible, mantener la calma. Son algunos de los consejos de las autoridades tras el sismo registrado esta madrugada en Granada, con los que quieren dar respuesta a una pregunta: "¿Sabes qué hacer en caso de terremoto?"

Tras este terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín (Granada), que ha sacudido gran parte de Andalucía y se ha sentido en varias comunidades, Protección Civil y el Instituto Geográfico Nacional han publicado una serie de recomendaciones en sus redes sociales para saber qué hacer antes, durante y después de un sismo.

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"Estar preparado es clave para afrontar este tipo de emergencias", subraya Protección Civil, que recomienda reforzar las estanterías y las lámparas y evitar colocar objetos grandes encima del mobiliario.

Tener listo un botiquín de primeros auxilios y un 'kit' con linternas, silbato, radio con pilas, extintor y agua embotellada, junto a comida no perecedera es otro de los consejos de las autoridades.

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El Instituto Geográfico Nacional recomienda también identificar las zonas seguras y las salidas de emergencia de la vivienda, colegio o lugar de trabajo, y conocer los teléfonos de emergencia.

Si estás en el exterior, lo mejor es dirigirse a espacios abiertos lejos de edificios, semáforos, farolas, tendidos eléctricos o árboles; y si estás en el interior, aléjate de muebles, ventanas y lámparas y ubícate bajo un mueble resistente o junto a un muro de carga.

No olvidar cortar el suministro de agua, luz y gas y, en caso de evacuación, salir siempre por las escaleras y nunca por el ascensor.

Si el terremoto te pilla al volante, las autoridades instan a parar en un lugar seguro -preferiblemente abierto, lejos de edificios-, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo.

Para aquellos que estén en un lugar de asistencia masiva, lo mejor en protegerse la cabeza y los brazos o resguardarse debajo de asientos y mesas; y si usas silla de ruedas, hay que frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos.

En el caso de que el epicentro del terremoto suceda en el mar y pueda producirse un tsunami, lo recomendable es huir hacia el interior y alejarse de la costa.

Una vez que ha parado el temblor, es conveniente continuar prevenido, recuerdan las autoridades, que piden no encender ningún fuego ni enchufar aparatos eléctricos porque el terremoto puede haber provocado roturas en los conductos y se puede originar un incendio o explosión.

Es más, el Instituto Geográfico aconseja no usar el móvil a menos que sea estrictamente necesario, estar alerta ante posibles réplicas y sólo atender la información de organismos oficiales.

Si estás atrapado, hay que cubrirse la boca y la nariz, evitar gritar, y golpear con un objeto para indicar tu posición; y si hay heridos, no moverlos a menos que estén en peligro inminente de sufrir daños.

Si hay olor a gas o humo, es "fundamental" salir de casa y del edificio. EFE

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