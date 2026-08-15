Rosario Central sugiere que denuncia por ataques racistas de Corinthians es una "argucia"

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Redacción deportes, 15 ago (EFE).- El Rosario Central argentino ha sugerido que la denuncia por ataques racistas supuestamente hechos por sus aficionados contra el Corinthians en el partido de Copa Libertadores del pasado jueves podría ser una "argucia al servicio de la conveniencia deportiva" y, por ello, pedirá "pruebas que respalden" dichas afirmaciones.

El 'Canalla', que empató 0-0 en el partido de ida de octavos de final del máximo torneo continental de clubes de Sudamérica, disputado en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario (provincia de Santa Fe), publicó en las últimas horas un comunicado en sus redes sociales en el que repudia "enfáticamente todo hecho de racismo, discriminación y provocación en el marco de un partido de fútbol".

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No obstante, afirma que solicitará a la Conmebol que investigue y pida al árbitro "las pruebas que respalden, de forma irrefutable, los supuestos insultos y actos racistas que el arquero de Corinthians denunció de forma unilateral durante el partido".

Según el club argentino, el guardameta brasileño Hugo Souza hizo su denuncia "justo cuando su equipo había quedado con diez jugadores a raíz de una expulsión, y en el momento en que Central estaba atacando, empujado por su público".

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"La discriminación es un tema demasiado serio como para ser ultilizado como una argucia al servicio de la conveniencia deportiva, y estamos dispuestos a denunciar a quienes pretendan valerse de ella con ese fin", resume el club rosarino.

En cualquier caso, insiste en que la entidad llevará a cabo las pesquisas pertinentes "sobre cualquier hecho de violencia o discriminación que pudiera haber ocurrido" en el encuentro y agrega que será "implacable" si hay "algún hincha de Rosario Central involucrado en una conducta pasible de sanción".

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Además, el club argentino denuncia que hubo actos "racistas, discriminatorios y provocadores" hacia el equipo y su afición y cita como ejemplo "la ya repetida exhibición de billetes de moneda nacional, que configura una clara ofensa y burla" hacia Argentina, a lo que en esta ocasión se sumó "una camiseta española", que el club 'canalla' consideró "otro acto de provocación", en alusión a la derrota en la final del Mundial 2026.

El Corinthians brasileño exigirá de las autoridades responsables una investigación y las respectivas sanciones por los ataques racistas supuestamente dirigidos por hinchas rosarinos contra Souza, según anunció este viernes.

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"Es repugnante que presenciemos, nuevamente, escenas como esta que no representan lo que es el fútbol", afirmó el Corinthians, que la próxima semana necesitará ganar en casa para avanzar a cuartos de final de la Libertadores.

En declaraciones a periodistas, Souza afirmó que escuchó los ataques racistas durante todo el partido y que, pese a que el árbitro llegó a activar el protocolo antirracista en un momento, no paralizó el partido.

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"Desafortunadamente, toda vez que venimos aquí es lo mismo. Todo el partido, parece una cosa común, que no puede serlo. Durante todo el partido me llamaron 'mono, negro de mierda'... Es algo que ocurre frecuentemente aquí", afirmó. EFE