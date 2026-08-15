Rodrigo Suárez se cuelga la plata en el Europeo de judo paralímpico

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Redacción deportes, 15 ago (EFE).- El madrileño Rodrigo Suárez, con discapacidad visual, se colgó este sábado la medalla de plata en el Campeonato de Europa de judo paralímpico que se disputa en la ciudad alemana de Heidelberg, donde la delegación española ya suma cuatro preseas.

Suárez, de veinte años, realizó un gran torneo hasta el combate final, donde perdió por ippon ante el azerbaiyano Ilham Zakiyev, en la categoría J2 de +95 kilos. De esta forma el madrileño escaló un puesto en el podio continental tras debutar el año pasado en el Europeo de Tiblisi (Georgia) con una presea de bronce.

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El judoca madrileño, que completará este ciclo paralímpico hasta los Juegos de Los Ángeles, debutó en el mes de mayo de 2025 en el Mundial de Astaná (Kazajistán) y dos meses después se hizo con la medalla de oro en los Juegos Europeos de la Juventud disputados en Estambul (Turquía) tras ganar todos sus combates.

Este año, hasta este Europeo llegó después de colgarse el bronce en el último Grand Prix disputado hace un mes en Sao Paulo (Brasil).

La medalla de Rodrigo Suárez se suma a las dos de oro conquistadas en la primera jornada por María Manzanero y Sergio Ibáñez y a la de bronce que se colgó Marta Arce. EFE

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