Realojados los dos pueblos zamoranos que estuvieron amenazados por un incendio forestal

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Zamora, 15 ago(EFE).- Los cerca de doscientos vecinos de las localidades zamoranas de San Ciprián y Castromil que fueron desalojados por un incendio forestal declarado este sábado de madrugada el municipio zamorano de Hermisende, han podido regresar a sus casas a última hora de este sábado, cinco horas después de ordenarse la evacuación.

La vuelta a esas dos localidades limítrofes con Portugal y con la provincia de Ourense se ha producido al mejorar la situación del incendio forestal y rebajarse el índice de gravedad potencial del dos al uno, según han informado fuentes del operativo de extinción, favorecido por la lluvia caída en la zona.

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En esas dos localidades afectadas por el incendio que se inició de forma intencionada en La Tejera, otro anejo de Hermisende, había en el momento de la evacuación casi doscientas personas para las que se habilitó estancia para pasar la noche en la Escuela Hogar de Puebla de Sanabria.

El fuego se originó pasadas las cinco y media de la madrugada de este sábado con cinco focos de inicio simultáneos y se ha producido después de que en lo que va de verano se hayan registrado también otra quincena de incendios intencionados en ese municipio de la comarca de Sanabria.

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En las labores de extinción han trabajado una cuarentena de medios, diez de ellos aéreos,y de todos los movilizados esta noche trabajan para sofocar las llamas dos técnicos, siete agentes medioambientales, nueve cuadrillas, cuatro de ellas helitransportadas, dos autobombas, cuatro retenes de maquinaria y dos dotaciones de bomberos.

Además de este incendio, los medios de extinción de la Junta de Castilla y León trabajan en otros ocho incendios activos en las provincias de León, Zamora y Valladolid la mayoría provocados por rayos, además de otros cuatro incendios estabilizados en León, Ávila y Segovia y otros dieciséis incendios forestales que se encuentran controlados, aunque no extinguidos. EFE

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aff/orv/fp