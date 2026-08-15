Puente señala que el terremoto de Granada fue "muy superficial y "sentido", sin daños personales pero sí materiales

Guardar

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado que el terremoto de magnitud 5 registrado en Granada anoche ha sido "muy superficial y ampliamente sentido" y ha apuntado que no se han lamentado daños personales pero sí materiales.

"Es muy superficial y ha sido ampliamente sentido con intensidades máximas de V-VI. No hay daños personales que sepamos pero sí daños materiales", ha apuntado el titular de Transportes en un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press.

PUBLICIDAD

El terremoto de magnitud 5 y con epicentro en la localidad de Alhendín se ha producido exactamente a las 01.04 de horas de la madrugada, con una profundidad primero de dos y después de diez kilómetros y con una latitud de 37.1147 grados y -3.6618 grados de longitud.

Este seísmo se ha registrado siete horas después de un primer terremoto de magnitud 3,7 e intensidad IV con epicentro en la localidad de La Zubia.

PUBLICIDAD