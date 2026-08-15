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Prisión para los dos detenidos por la muerte a tiros de un hombre en León

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León, 15 ago (EFE).- El juzgado ha decretado el ingreso en prisión provisional de un hombre de 33 años como presunto autor de los disparos que causaron la muerte a un hombre en la localidad leonesa de Santa Lucía de Gordón, así como de una mujer de 49 años, considerada supuesta cómplice en los hechos.

La Guardia Civil ha explicado que, además, sobre esta mujer pesaban varias requisitorias judiciales por hechos delictivos anteriores.

La víctima, un varón de 44 años, falleció presuntamente a consecuencia de varios disparos efectuados con un arma de fuego en un suceso registrado en esta localidad perteneciente al municipio de La Pola de Gordón.

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Los hechos tuvieron lugar en la noche del pasado 13 de agosto. La Comandancia de León recibió un aviso que alertaba de varias detonaciones escuchadas por vecinos de la zona y que podrían corresponderse con disparos procedentes del domicilio de la víctima.

Tras recibir la alerta, la Guardia Civil desplegó patrullas de seguridad ciudadana y efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic), que localizaron el cuerpo sin vida del hombre con lesiones por arma de fuego.

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A partir de ese momento se estableció un amplio dispositivo de búsqueda y localización de los presuntos responsables, con un cerco policial en la zona y vigilancia de posibles vías de escape.

Paralelamente, los agentes realizaron una batida sistemática en los alrededores del lugar de los hechos que permitió localizar poco después a los dos sospechosos en las inmediaciones.

Los detenidos, un hombre de 33 años y una mujer de 49, ambos vecinos de Santa Lucía de Gordón, fueron puestos a disposición judicial tras las investigaciones desarrolladas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de León, encargada de instruir las diligencias.

La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión del hombre como supuesto autor de un delito de homicidio doloso y de la mujer como presunta cómplice, además de por las requisitorias pendientes que tenía anteriores a los hechos.

La investigación continúa abierta para esclarecer todas las circunstancias que rodearon el suceso. EFE

rs/orv/ess

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