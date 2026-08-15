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Petisco y Pacheco, quinta y sexta en las finales por aparatos de Zagreb, respectivamente

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Redacción Deportes, 15 ago (EFE).- Las gimnastas españolas Alba Petisco y Aitana Pacheco completaron este sábado una destacada actuación en las finales por aparatos en los Europeos de Zagreb al finalizar en quinta y sexta posición en las disciplinas de suelo y barra de equilibrios, respectivamente, en una jornada en la que la rusa Angelina Melnikova sumó un nuevo oro en salto antes de la final por equipos de este domingo.

Petisco, vigente medallista de bronce continental de suelo, rozó de nuevo los puestos de medalla en el escenario croata tras ejecutar un ejercicio de alta dificultad y recepciones limpias que le valió una nota de 13,466 puntos, mejorando en tres décimas su registro de la fase clasificatoria para hacerse con el quinto puesto, a solo 0,1 del tercer puesto.

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Por su parte, la debutante de 16 años Aitana Pacheco ratificó su gran estreno internacional al concluir sexta en la barra de equilibrios con 13,300 puntos, elevando también su puntuación previa tras completar una rutina sobria y sin caídas entre las ocho mejores especialistas de Europa.

En la final de suelo, la italiana Manila Esposito se alzó con la medalla de oro tras firmar un 13,700 y al elevar la dificultad de su rutina.

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La plata correspondió a la francesa Elena Colas (13,633), mientras que Melnikova (13,566) completó el podio con el bronce. La británica Ruby Evans ocupó la cuarta plaza con 13,466, empatada en puntuación con Petisco.

La barra de equilibrios coronó a la joven francesa Colas, que se adjudicó el oro con un ejercicio de 13,933 puntos por delante de Manila Esposito (13,833) y de Angelina Melnikova (13,700), que se colgó el bronce. La alemana Pauline Schäfer se quedó a las puertas del podio con 13,633, mientras que Pacheco aseguró su sexto puesto con solvencia.

En el salto, Angelina Melnikova revalidó su dominio continental al lograr la medalla de oro con una media de 14,166 puntos en sus dos saltos (13,800 y 14,133). La alemana Karina Schönmaier se hizo con la plata (14,066) y la belga Lisa Vaelen con el bronce (13,983), sumando el tercer metal europeo de su carrera en este aparato.

Las paralelas asimétricas estuvieron dominadas por la alemana Helen Kevric, que se proclamó campeona de Europa con una sobresaliente ejecución premiada con 14,500 puntos; las italianas Elisa Iorio (14,333) y Julia Perotti (14,233) se repartieron la plata y el bronce en una final en la que la neerlandesa Naomi Visser sufrió dos caídas (11,266).

Tras la disputa de las medallas individuales por aparatos, la competición continental se cerrará este domingo con la final por equipos, en la que la selección española buscará luchar por los puestos de privilegio entre los ocho mejores combinados de Europa. EFE

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