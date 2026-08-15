Peque: "Esto es un equipo y así tiene que ser de aquí en adelante"

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Sevilla, 15 ago (EFE).- El jugador del Sevilla Gerard Fernández ‘Peque’ destacó el trabajo colectivo de su equipo tras la remontada ante el Rayo Vallecano (2-1) y señaló que "esto es un equipo y así tiene que ser de aquí en adelante".

“Muy contento por el equipo, por el trabajo que hemos hecho. Esto es un equipo y así tiene que ser de aquí en adelante”, afirmó Peque en declaraciones a Movistar.

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El futbolista catalán, protagonista desde el punto de penalti para poner el 2-1, explicó que el equipo afrontaba el estreno liguero con muchas ganas después de una pretemporada positiva.

“Es el primer partido y teníamos muchas ganas de ganar. Venimos de hacer una buena pretemporada y teníamos que hacerlo en LaLiga. La segunda parte ha sido muy buena”, señaló.

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Peque asumió la responsabilidad en el lanzamiento de la pena máxima que dio el triunfo al Sevilla y aseguró que tenía decidido cómo ejecutarlo. “He cogido el balón. Tenía claro lo que iba a hacer y con mucha confianza”, explicó el atacante. EFE

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