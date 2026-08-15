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Morante de la Puebla y Pablo Aguado triunfan en Gijón con toros de Núñez del Cuvillo

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Gijón 15 ago (EFE).- Los diestros Morante de la Puebla y Pablo Aguado han salido a hombros por la puerta grande de la plaza de El Bibio, en Gijón, tras cortar dos y tres orejas, respectivamente, a toros de Núñez del Cuvillo en la tercera corrida de la Feria de Begoña.

El sevillano Pablo Aguado, de fucsia y oro, brilló en una tarde de cielo encapotado y amenaza de lluvia en la que cortó dos orejas al tercer toro, Polvorilla, un colorado de 488 kilos de peso, y una oreja al sexto, Presidiario, un mulato de 540 kilos.

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El de Sevilla exhibió destreza y valentía con los dos astados que le tocaron en suerte, que fueron una excepción de fuerza y nobleza entre el resto de las reses de la ganadería de Vejer de la Frontera, que adolecieron de debilidad y falta de fijeza.

El primero de la tarde, Galiano, negro mulato de 492 kilos fue devuelto a los toriles al salir del tercio de varas sin casi fuerzas para sostenerse en píe, por lo que Morante, azul marino y oro, tuvo que lidiar al primer suplente, también de nombre Galiano, un negro de 533 kilos.

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El matador de La Puebla del Río, que toreó con una mano vendada por una lesión sufrida a finales de julio en Palma de Mallorca, pudo centrar al toro ante el engaño y mató de una estocada.

Morante arrancó ovaciones en cada una de las series de muletazos y el final de la faena fue aplaudida de píe los 9000 asistentes, que en su casi totalidad pidieron las dos orejas que finalmente le concedió el presidente.

José María Manzanares, de azul marino y oro, que completó el cartel del festejo celebrado el día de Begoña, patrona de Gijón, no tuvo suerte con sus dos toros, que se mostraron reservones, débiles, lentos y perezosos para el embiste.

El de Alicante mató al segundo de la tarde, Campanito, un colorado bizco de 487 kilos, de una certera estocada hasta la bola tras un primer pinchazo.

El público agradeció el esfuerzo del matador con aplausos y una mayoritaria petición de oreja que no fue concedida.

Manzanares tampoco pudo conseguir trofeo en el quinto, Lanudo, negro mulato de 488 kilos, que se mostró fuerte en varas y con signos de casta y nobleza en la muleta, aunque algo perezoso.

El alicantino se mostró valiente en la faena y mató con una media estocada poco efectiva que le obligó a usar el descabello dos veces después de un primer intento fallido.

El cuarto toro de la tarde, Cencerro, castaño de 494 kilos, no le reportó a Morante el trofeo esperado a pesar de que su faena convenció a parte del tendido que pidió una oreja que no fue concedida.

Morante comenzó la lidia en tablas y fue llevando al astado hasta los medios donde encadeno buena serie de naturales por ambos pitones, aunque le penalizó la espada con un pinchazo, media estocada y aviso, pero recibió una ovación y petición minoritaria de oreja, que no atendió la presidencia.

Pablo Aguado cuajó la mejor faena de la tarde con el sexto toro, Presidiario, un mulato de 540 kilos de peso, al que consiguió sacar casta, nobleza y fijeza en el engaño y mató de una estocada hasta la bola y descabello.

El público le aplaudió de pie y pidió dos orejas pero solo se le concedió una y acabó dando la vuelta al ruedo.

Ficha 15 agosto 2026.

Tercer festejo de la Feria Taurina de Begoña.

Plaza de Toros El Bibio, en Gijón, con aforo al completo en una jornada con cielo encapotado y amenaza de lluvia.

Seis toros de la ganadería Núñez del Cubillo, desparejos, algunos débiles y otros nobles.

Toreros Morante de la Puebla, nazareno y azabache, dos orejas en el primer toro y vuelta al ruedo, ovación petición de oreja y aviso en el cuarto.

José María Manzanares, azul marino y oro, petición de oreja y aviso en el segundo toro y silencio y aviso en el quinto.

Pablo Aguado, fucsia y oro, dos orejas y vuelta al ruedo en el tercero y una oreja y vuelta al ruedo en el sexto. EFE

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