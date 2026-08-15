Miguel Méndez: "Estamos contentos de como van las cosas pero toca seguir trabajando"

Redacción Deportes, 15 ago (EFE).- Miguel Méndez, seleccionador femenino español de baloncesto, se mostró "contento" tras el triunfo de su equipo ante Alemania (60-65) en el primer amistoso de preparación para el Mundial de Berlín aunque recordó que "tocará seguir trabajando" a partir de ahora en Tenerife para llegar en las mejores condiciones al torneo.
"Creo que cada paso que damos es muy importante, estábamos ya deseando jugar, hemos hecho un esfuerzo importante viniendo aquí, que no es un viaje fácil pero necesitamos partidos", dijo en unas declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).
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A su juicio, dentro de la "espesura" del ataque español y de los "muy malos" porcentajes de "muchas" de sus jugadoras, hoy hubo mejores momentos en defensa que en el partido jugado a puerta cerrada en la víspera frente al mismo rival.
"Y ofensivamente hemos encontrado jugadoras que ayer no aparecieron y vamos viviendo y sumando con todas las bajas que hay, manteniendo un reparto de minutos e intentando que todo el mundo tenga oportunidades", concluyó el seleccionador. EFE
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