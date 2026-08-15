Más de 60 temblores se suman al terremoto de magnitud 5 de Alhendín (Granada)

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Granada, 15 ago (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado más de sesenta terremotos de diferente magnitud concentrados en el área metropolitana de Granada después del seísmo de magnitud 5 y con epicentro en Alhendín (Granada) que ha provocado durante este sábado más de medio millar de llamadas a emergencias.

Este organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana contabiliza más de medio centenar de seísmos concentrados en la vertiente sur del área metropolitana de Granada y registrados después del terremoto de magnitud 5 con hipocentro a 2 kilómetros de profundidad en Alhendín.

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Del total de temblores, 17 han sido sentidos por la población, que ha percibido movimiento de mobiliario, temblor de puertas o ventanas, vibraciones y otros efectos de los seísmos.

Estos terremotos, de una magnitud que ha oscilado entre 1,5 y 3,3 de magnitud, han tenido su epicentros en Alhendín, Ogíjares, La Zubia, Gójar, Granada capital, Otura, Las Gabias, Dílar, Monachil, Armilla y Churriana de la Vega, sin que se conozcan daños materiales por estos seísmos.

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La Junta de Andalucía mantiene activa la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico por el terremoto principal y el resto de réplicas registradas durante este sábado. EFE

mro/erv/grc