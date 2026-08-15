Marruecos intercepta a decenas de migrantes tras los intentos fallidos de cruzar a Ceuta

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Castillejos (Marruecos), 15 ago (EFE).- Alrededor de una treintena de personas, en su mayoría migrantes subsaharianos, fueron interceptados este sábado por fuerzas de seguridad marroquíes en las afueras de Fnideq (Castillejos en español) tras intentar cruzar la frontera con la ciudad española de Ceuta de forma irregular.

Las retenciones, según constató EFE, se registraron en una zona montañosa de las inmediaciones de Castillejos, donde las fuerzas de seguridad marroquíes frustraron el intento masivo de cruce a Ceuta de varios cientos de migrantes.

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(Más información en EFE Internacional)

EFE

ms/mar/rml/ess