Luis García Plaza valora la capacidad de su equipo de sobreponerse a las dificultades

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Sevilla, 15 ago (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, destacó este sábado, tras la victoria ante el Rayo Vallecano (2-1), que el partido tuvo “muchas cosas, muchas historias”, y valoró la capacidad de su equipo para sobreponerse a las dificultades y sacar adelante el mismo después de que se adelantara en el marcador el rival.

“El primer gol nos ha hecho daño; se lo hemos regalado. El Rayo nos ha cambiado bastantes cosas y nos ha costado, pero a base de picar piedra lo hemos conseguido”, señaló el técnico sevillista después de una primer parte mala en la que acabaron con un 0-1.

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Sobre las decisiones arbitrales indicó que, a su juicio, hubo tres acciones susceptibles de penalti, las tres a favor del Sevilla y finalmente solo pitó dos. “Hay tres penaltis, nos quita uno. Yo voy con la camiseta del Sevilla, me parecen los tres y el primero lo he visto sí me lo parece -finalmente no se señaló- y el tercero aún no lo he visto”, comentó.

El preparador madrileño, pese al reconfortante y sufrido triunfo, resaltó que el club deber contratar futbolistas en las semanas que quedan de mercado y que "tiene que venir gente, necesitamos más profesionales, hoy solo habían diecisiete fichas” del primer equipo. EFE

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