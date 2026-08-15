Laura Cabanes accede a la final de los 200 mariposa con la tercera mejor marca

Redacción deportes, 15 ago (EFE).- La nadadora española Laura Cabanes peleará por las medallas en los Europeos de París tras certificar este sábado su clasificación para la final de los 200 mariposa con un tiempo de 2:07.53 minutos.
Una marca que permitirá a la ciudadrealeña, que rebajó en 48 centésimas su hasta ahora mejor registro personal, afrontar la final con la tercera mejor marca de todos las participantes.
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De hecho, Cabanes, de 20 años, tan sólo se vio superada por la británica Emily Richards, que firmó el mejor crono de la penúltima ronda con un crono de 2:07.10, y de la danesa Helena Bach, la defensora del título, que nadó en 2:07.18 minutos.EFE
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