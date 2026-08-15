Las tormentas de lluvia y granizo bañarán hoy la península y Mallorca

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Madrid, 15 ago (EFE).- El paso de una vaguada atlántica, en transición hacia una dana, dejará un ambiente inestable este sábado en buena parte del territorio peninsular, con 7 comunidades autónomas en aviso naranja por fuertes precipitaciones: Aragón, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la precipitación acumulada en una hora pueda superar los 40 litros en algunos puntos de las citadas comunidades, y que la lluvia vaya acompañada de granizo grande y rachas muy fuertes de viento.

Además de las siete comunidades en aviso naranja por riesgo importante, hay otras 9 en aviso amarillo por riesgo de los mismos fenómenos. Son Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia.

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Las provincias de Teruel, Burgos, León, Palencia, Soria, Barcelona, Lleida, Tarragona, Navarra, Álava, La Rioja y Castellón, todas ellas en aviso naranja, es donde se esperan los chubascos más intensos conforme avance el día.

Pueden darse tormentas fuertes o muy fuertes en todas esas provincias, especialmente en sus zonas de montaña y del este, acompañados de rachas de viento muy fuertes y de granizo, puntualmente grande.

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Un poco menos intensas pero si significativas serán las precipitaciones y las tormentas en las provincias en aviso amarillo, que suponen, prácticamente la totalidad de la Península Ibérica y la isla de Mallorca, salvo el litoral cantábrico y el de Huelva y Cádiz.

En Canarias, los cielos estarán nubosos también en el norte de las islas de mayor relieve, sin descartar alguna precipitación débil, y poco nubosos o despejados en el resto.

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La vaguada atlántica trae un descenso de temperaturas en la Península y en los archipiélagos, de forma más acusada en las máximas en el interior del tercio norte, con bajadas notables (más de seis grados).

Las mínimas durante la noche, sin embargo, no bajarán de 20 grados en amplias zonas de la mitad sur, el nordeste, los litorales mediterráneos e incluso el Cantábrico.

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Se producirán ascensos locales en las Rías Baixas de Galicia, la provincia de Pontevedra de hecho está en aviso amarillo por máximas de 35 grados y por vientos del norte muy fuertes, fuerza 7, con rachas de 50 a 61 kilómetros/hora.

Por altas temperaturas están también en aviso amarillo Mallorca, Girona, Córdoba, Lleida, Huesca y Almería, con máximas de hasta 38 grados.

Lugo está en aviso amarillo por niebla con una visibilidad de apenas 150 metros en el sur, que afectará a la carretera A8 a la altura de Mondoñedo.

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El viento será moderado y del norte en la mitad norte peninsular, y puede ser fuerte en el litoral oeste gallego.

Soplará del sur y suroeste, de flojo a moderado, en la mitad sur; mientras que en la vertiente mediterránea y Baleares soplará del este y sureste moderado.

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En Canarias, el alisio será moderado con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.EFE