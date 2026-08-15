Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Las tormentas de lluvia y granizo bañarán hoy la península y Mallorca

Guardar

///Repetición por fallo de transmisión///

Madrid, 15 ago (EFE).- El paso de una vaguada atlántica, en transición hacia una dana, dejará un ambiente inestable este sábado en buena parte del territorio peninsular, con 7 comunidades autónomas en aviso naranja por fuertes precipitaciones: Aragón, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana.

PUBLICIDAD

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la precipitación acumulada en una hora pueda superar los 40 litros en algunos puntos de las citadas comunidades, y que la lluvia vaya acompañada de granizo grande y rachas muy fuertes de viento.

Además de las siete comunidades en aviso naranja por riesgo importante, hay otras 9 en aviso amarillo por riesgo de los mismos fenómenos. Son Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia.

PUBLICIDAD

Las provincias de Teruel, Burgos, León, Palencia, Soria, Barcelona, Lleida, Tarragona, Navarra, Álava, La Rioja y Castellón, todas ellas en aviso naranja, es donde se esperan los chubascos más intensos conforme avance el día.

Pueden darse tormentas fuertes o muy fuertes en todas esas provincias, especialmente en sus zonas de montaña y del este, acompañados de rachas de viento muy fuertes y de granizo, puntualmente grande.

Un poco menos intensas pero si significativas serán las precipitaciones y las tormentas en las provincias en aviso amarillo, que suponen, prácticamente la totalidad de la Península Ibérica y la isla de Mallorca, salvo el litoral cantábrico y el de Huelva y Cádiz.

En Canarias, los cielos estarán nubosos también en el norte de las islas de mayor relieve, sin descartar alguna precipitación débil, y poco nubosos o despejados en el resto.

La vaguada atlántica trae un descenso de temperaturas en la Península y en los archipiélagos, de forma más acusada en las máximas en el interior del tercio norte, con bajadas notables (más de seis grados).

Las mínimas durante la noche, sin embargo, no bajarán de 20 grados en amplias zonas de la mitad sur, el nordeste, los litorales mediterráneos e incluso el Cantábrico.

Se producirán ascensos locales en las Rías Baixas de Galicia, la provincia de Pontevedra de hecho está en aviso amarillo por máximas de 35 grados y por vientos del norte muy fuertes, fuerza 7, con rachas de 50 a 61 kilómetros/hora.

Por altas temperaturas están también en aviso amarillo Mallorca, Girona, Córdoba, Lleida, Huesca y Almería, con máximas de hasta 38 grados.

Lugo está en aviso amarillo por niebla con una visibilidad de apenas 150 metros en el sur, que afectará a la carretera A8 a la altura de Mondoñedo.

El viento será moderado y del norte en la mitad norte peninsular, y puede ser fuerte en el litoral oeste gallego.

Soplará del sur y suroeste, de flojo a moderado, en la mitad sur; mientras que en la vertiente mediterránea y Baleares soplará del este y sureste moderado.

En Canarias, el alisio será moderado con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué fue de Hasnat Khan, el cirujano pakistaní que conquistó a Lady Di y denunció la presión que ejercían los periodistas antes de la muerte de la princesa

El vínculo entre ambos comenzó en 1995, cuando Diana visitó el Royal Brompton Hospital en Londres, y muchos lo señalan como el gran amor de Diana

Qué fue de Hasnat Khan, el cirujano pakistaní que conquistó a Lady Di y denunció la presión que ejercían los periodistas antes de la muerte de la princesa

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 15 agosto

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 15 agosto

Marruecos frustra un intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos mientras la zona fronteriza amanece tranquila

Fuentes de Seguridad marroquíes indicaron a EFE que el incidente se registró en una zona montañosa, en las afueras de Castillejos y al suroeste de Ceuta.

Marruecos frustra un intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos mientras la zona fronteriza amanece tranquila

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

La Administración divide a los trabajadores en 11 grupos según su cualificación y funciones, con bases mínimas que llegan hasta los 1.929 euros y una máxima de 5.101,20 euros al mes

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marruecos frustra un intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos mientras la zona fronteriza amanece tranquila

Marruecos frustra un intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos mientras la zona fronteriza amanece tranquila

Gibraltar, la puerta de Europa que los migrantes no buscan pese a estar a pocos kilómetros de África: “Es mucho más fácil arribar a cualquier punto de la costa española”

El terremoto de Granada, en imágenes: desprendimientos, fachadas dañadas y una noche de alerta y al raso para numerosos vecinos

Un verano devastador para Europa, entre olas de calor e incendios forestales: más de 434.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año

La prensa de Marruecos echa leña al fuego contra España: el “drama humano” se evitaría sin la “anomalía geopolítica” de una “Ceuta ocupada”

ECONOMÍA

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

La prórroga de Almaraz puede “romper” el calendario de cierre de las nucleares y “frenar” el despliegue de las renovables

Marroquíes, colombianos y rumanos lideran la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, que bate récords con 3,5 millones

Carsten Brzeski, un reconocido economista alemán, avisa del cambio en el turismo que transformará el verano en el sur de Europa

Los caseros endurecen los requisitos y los inquilinos lo pagan: alquileres al alza, 300 candidatos por piso y mudanzas a la fuerza

DEPORTES

El bonito gesto de María Perez con su competidora y amiga íntima durante la final de Marcha atlética del Europeo de Birmingham

El bonito gesto de María Perez con su competidora y amiga íntima durante la final de Marcha atlética del Europeo de Birmingham

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”

Horario y dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham 2026 este fin de semana: el campeonato entra en la recta final con las últimas medallas en juego

Quién es Luis Suárez, máximo goleador de Portugal y plan B del FC Barcelona si falla Julián Álvarez