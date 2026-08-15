La valenciana Marta García se corona en Mengíbar y estrena título nacional relámpago

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Jaén, 15 ago (EFE).- La valenciana Marta García se proclamó este sábado campeona de España de ajedrez relámpago en Mengíbar (Jaén) al sumar 6,5 puntos en las once rondas disputadas y estrenó su casillero de títulos nacionales en esta modalidad.

García completó un torneo marcado por la igualdad y consiguió situarse en lo más alto de la clasificación con la misma puntuación que la canaria Sabrina Vega y la también española Lidia Karen Zapata. Los criterios de desempate establecidos por la organización determinaron el orden final entre las jugadoras que terminaron igualadas.

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Sabrina Vega, una de las principales referentes del ajedrez femenino español y campeona nacional de esta modalidad en 2021, ocupó la segunda posición, mientras que Lidia Karen Zapata terminó tercera, ambas con 6,5 puntos.

La cuarta plaza correspondió a Arami Lobo Pereira, que finalizó el campeonato con seis puntos. Rebeca Jiménez Fernández y Liliam Bárbara Blanco García ocuparon la quinta y sexta posiciones, respectivamente, también con seis puntos.

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El Campeonato de España de ajedrez relámpago femenino reunió en Mengíbar a una destacada representación nacional y estuvo marcado por la igualdad durante las once rondas, con apenas medio punto de diferencia entre las tres primeras clasificadas.

El triunfo permite a Marta García inaugurar su palmarés en esta especialidad y añadir otro título nacional a su trayectoria después de ganar el absoluto en 2022 y 2025, y ser segunda con Jaime Santos, el ganador relámpago, en parejas mixtas rápida. EFE

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jmd/sab