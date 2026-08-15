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La AUGC denuncia una pintada en el garaje de un guardia civil en Ceuta con el mensaje "facha perro"

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La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado una pintada en el garaje del domicilio de un guardia civil destinado en Ceuta con el mensaje "facha perro", un ataque que han condenado con firmeza y "sin matices" porque "no se dirige solo contra un profesional, sino contra su familia y contra el conjunto de la institución".

En un comunicado, la asociación ha reprochado que este "mensaje de odio" no es "una pintada en la vía pública ni una consigna genérica", sino que se ha elegido "el espacio privado de un guardia civil, el lugar donde vive con los suyos".

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"Señalar el domicilio de un agente es cruzar una línea que ninguna sociedad democrática puede tolerar, porque persigue un único fin: generar miedo, aislamiento y la sensación de estar vigilado incluso al llegar a casa", ha reprochado.

Ante ello, AUGC ha reclamado la "investigación inmediata de los hechos y la identificación de sus autores", con valoración de la posible comisión de un delito de odio --artículo 510 del Código Penal-- "al dirigirse el ataque contra una persona por razón de su pertenencia al Cuerpo".

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También ha exigido "protección efectiva para el compañero afectado y su familia", así como la revisión de las medidas de seguridad "en los entornos residenciales de los agentes destinados en Ceuta".

En este contexto, ha pedido además que la Dirección General de la Guardia Civil "se persone y ampare al agente, sin dejar que sea él quien afronte en solitario las consecuencias personales y jurídicas de un ataque recibido por su condición profesional", a la vez que ha insistido en exigir "una condena institucional expresa de todas las administraciones y de todas las fuerzas políticas, sin cálculos ni matices".

Por último, AUGC ha vuelto a denunciar que los guardias civiles destinados en Ceuta "llevan meses sosteniendo la frontera sur de Europa en condiciones de sobrecarga permanente, con déficits de plantilla y de medios". "A ese desgaste no puede sumarse ahora el de sentirse señalados en su propio portal", ha apostillado, para añadir después que la asociación se pone a disposición del compañero afectado para asistirle jurídicamente y no descarta ejercer las acciones legales que procedan.

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