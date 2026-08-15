Joshua Báez conecta tres jonrones en su debut con Cardenales

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Redacción Deportes, 15 ago (EFE).- Tres jonrones en su debut en Grandes Ligas contra los Cachorros, el primero de dos carreras en su turno inicial. No es poca hazaña para alguien como Joshua Báez, un joven pelotero de ascendencia dominicana y situado como tercer mejor prospecto o aspirante de los Cardenales de San Luis.

Su primer trallazo recorrió una distancia de 449 pies por el campo central del Wigrely Field, tras descoser una recta de 93 mph del zurdo Mattehew Boyd para adelantar 3-0 en el marcador a los Cardenales, que terminaron imponiéndose por 8-4.

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Báez se convirtió así en el primer jugador de posición de los Cardenales en conectar un cuadrangular en su primer lanzamiento desde Chris Richard, el 17 de julio de 2000, según MLB, que lo tiene en el puesto 59 en la lista de los 100 mejores prospectos de Grandes Ligas.

En su segundo turno en la caja de bateo, el jugador, de 23 años, en cuenta de 3 bolas y dos strikes, conectó otro jonrón solitario de 382 pies cerca de la línea de cal hacia el jardín izquierdo.

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Su tercer batazo de cuatro esquinas llegó en la sexta entrada en una línea que trazó una distancia enorme de 368 pies por el jardín izquierdo

El día histórico para Báez marcó el desenlace de una trayectoria de cinco años, destacó MLB.

La máxima organización de Grandes Ligas resaltó que a los 18 años, poco después que los Cardenales lo seleccionaran en la segunda ronda del Draft de MLB de 2021, Báez "visitó el Busch Stadium y predijo con seguridad que llegaría a las Grandes Ligas en un plazo de dos años".

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"Cinco años, numerosos ajustes y más de un tramo difícil después, Báez entró el sábado por la mañana en el vestuario visitante del Wrigley Field, preparándose para debutar en las Grandes Ligas", reseñó MLB. EFE