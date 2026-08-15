Iyana Martín, tras la victoria de España: “Nos va a ayudar mucho para mejorar”

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Redacción Deportes, 15 ago (EFE).- La base de la selección española Iyana Martín aseguró tras la victoria de España ante Alemania, en el primer amistoso de preparación (60-65), que el encuentro va a “ayudar mucho para mejorar” de cara a la cita mundialista y que se siente “muy preparada para jugar”, en declaraciones difundidas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

La nueva base del SPAR Girona lideró el ataque español, con 19 puntos y 4 asistencias en 22 minutos en pista, en un encuentro en el que a ambas selecciones les faltó fluidez, acierto y ritmo. Al respecto, dijo que “es el primer partido y es normal que tengamos estos fallos. Nos sirve para aprender y queda mucho por entrenar”.

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Según expresó la internacional española, la ajustada victoria les va a “ayudar mucho para mejorar” y que el encuentro “era importante” porque España debutará precisamente contra las germanas en el Mundial y, pese a que a España le faltan 5 jugadoras que están disputando la WNBA, “ha sido una buena carta de presentación”.

“Tenemos que conectarnos más a nivel defensivo, de comunicación”, dijo de cara a mejorar en los próximos compromisos y que deben entender mejor “los tiempos del partido”.

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Iyana sumó 5/6 en tiros de campo y un 100% de acierto en tiros libres, siendo además la española que más faltas recibió por parte de las germanas (7 en total), que no encontraban la forma de parar a la asturiana.

Al respecto, insistió en que el factor diferencial para España es que “cada día puede destacar cualquier persona”. Eso es lo que hace “especial” a esta selección y lo que les hará “competir en el Mundial”.

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La jugadora, de apenas 20 años, está llamada a ser una de las referentes de la selección de Miguel Méndez en la próxima Copa del Mundo (4-13 de septiembre). “Estoy preparada para jugar, tengo muchas ganas”.

Por su parte, la alero del Movistar Estudiantes Irati Etxarri, que anotó 10 puntos y fue la máxima reboteadora española, con 5 rechaces, declaró que el equipo fue “de menos a más”.

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“Hemos ido mejorando durante el partido”, comentó Etxarri, que considera que todo el equipo terminó “con mejores sensaciones” que al comienzo del choque ante un rival “muy duro”.

El partido, disputado en la ciudad de Luisburgo (Alemania), ha sido el primero de la preparación de ‘La Familia’, cuyos próximos compromisos serán ante Nigeria y Bélgica (21 y 23 de agosto respectivamente) en Tenerife. EFE

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