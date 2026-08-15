Irene Ciércoles, quinta en los 100 espalda, demuestra que el futuro es suyo

Guardar

Redacción deportes, 15 ago (EFE).- La española Irene Ciércoles, de 16 años, demostró que el futuro es suyo y en su primera participación en una final individual de una gran competición absoluta logró la quinta plaza en los 100 espalda de los Europeos de París.

De hecho, Ciercoles, que firmó un tiempo de 59.65 segundos, su mejor registro personal, se quedó a 88 centésimas de la medalla de bronce, que fue para la francesa Pauline Mahieu con un registro de 58.77.

PUBLICIDAD

Más lejos concluyó la turolense, que al paso por los primeros 50 metros ocupaba la cuarta posición, de la ganadora de la prueba, la también francesa Mary-Ambre Moluh, que adornó su triunfo con un nuevo récord de Europa.

Moluh, que firmó un tiempo de 57.94 segundos, rebajó en cinco centésimas la anterior plusmarca continental que ella misma estableció con un crono de 57.99 en la primera posta de la final del relevo mixto de 4x100 estilos de estos Europeos.

PUBLICIDAD

Completó el podio la neerlandesa Marrit Steenbergen, que se colgó la medalla de plata con una marca de 58.46. EFE