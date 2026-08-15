Interceptados 40 migrantes a bordo de dos pateras en Cabrera y Formentera

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Palma, 15 ago (EFE).- Un total de 40 migrantes han llegado este sábado a las costas de Baleares a bordo de dos pateras: una con 23 personas a Cabrera y otra con 17 a Formentera.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, la primera embarcación ha sido localizada de madrugada, a las 02:55 horas, con 23 migrantes de origen subsahariano a bordo, a 6 millas al este de Cabrera.

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En el rescate han intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, la Sección Fiscal y Fronteras del instituto armado del Puerto de Palma y Salvamento Marítimo.

La segunda patera ha sido localizada por la mañana, a las 9:30 horas, con 17 personas de origen magrebí a 5,94 millas al este de Formentera.

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En este caso, la intervención ha corrido a cargo del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

A estas dos pateras se suma una tercera localizada a última hora del viernes con 9 migrantes de origen magrebí en la Playa de Cala Marçal de Felanitx, en Mallorca, que ha elevado a 111 el cómputo de personas llegadas al archipiélago durante la jornada de ayer.

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En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares contabilizadas por EFE, han llegado al archipiélago 241 pateras con 4.534 inmigrantes en situación irregular.

En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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