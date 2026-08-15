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Interceptadas dos nuevas pateras con 37 migrantes a bordo en Mallorca y Formentera

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Palma, 15 ago (EFE).- Dos nuevas pateras con 37 migrantes a bordo han sido localizadas este sábado en las costas de Mallorca y Formentera, que elevan a 4 el número de embarcaciones y a 77 el de personas que han alcanzado el archipiélago durante la jornada.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, a las 11:11 horas la Guardia Civil ha localizado a 9 personas de origen magrebí llegadas en patera a la Playa Cala Esmeralda de Santanyí, en Mallorca.

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En este caso, han intervenido la Patrulla de la Compañía de la Guardia Civil de Manacor y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

Horas más tarde, a las 13:44, se ha producido el rescate de una embarcación con 28 personas a bordo, todas de origen subsahariano, a 8 millas al sur de la isla de Formentera.

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En este caso, han intervenido el Servicio Marítimo Provincial del instituto armado y Salvamento Marítimo.

Estas embarcaciones se suman a otras dos que han llegado previamente este sábado a las costas de Baleares con un total de 40 migrantes a bordo: una con 23 personas localizada a 6 millas al este de Cabrera y otra con 17 a 5,94 millas al este de Formentera.

En total, este 15 de agosto han llegado al archipiélago un total de 77 migrantes a bordo de cuatro embarcaciones.

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares contabilizadas por EFE, han llegado al archipiélago 243 pateras con 4.571 inmigrantes en situación irregular.

En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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